L’Inter e Konami insieme: da Interello al retro delle maglie di allenamento (Di venerdì 1 luglio 2022) Partnership commerciale plueriennale tra Inter e Konami L’Inter e Konami hanno annunciato l’inizio di una nuova partnership commerciale dalla durata pluriennale. Tra i punti fondamentali dell’accordo i naming rights del centro sportivo giovanile (Interello) e sponsor del kit di allenamento. FC Internazionale Milano e Konami sono lieti di annunciare di aver stretto un esclusivo accordo di partnership pluriennale: la società leader nel gaming diventerà Global Football Videogame Partner, Youth Development Centre Partner e Training Kit Back Partner del Club nerazzurro. Inter Konami partnershipA partire dalla nuova stagione sportiva 2022/23, il logo di eFootball – la popolare serie di videogame a tema calcio di Konami – apparirà ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Partnership commerciale plueriennale tra Inter ehanno annunciato l’inizio di una nuova partnership commerciale dalla durata pluriennale. Tra i punti fondamentali dell’accordo i naming rights del centro sportivo giovanile () e sponsor del kit di. FC Internazionale Milano esono lieti di annunciare di aver stretto un esclusivo accordo di partnership pluriennale: la società leader nel gaming diventerà Global Football Videogame Partner, Youth Development Centre Partner e Training Kit Back Partner del Club nerazzurro. InterpartnershipA partire dalla nuova stagione sportiva 2022/23, il logo di eFootball – la popolare serie di videogame a tema calcio di– apparirà ...

Pubblicità

OnorioFerraro : RT @BandieraInter: ?? #Inter e l'azienda di videogiochi #Konami hanno stretto una nuova partnership - TPolimuro : RT @Danielezion: Chissà come mai una delle più grandi aziende giapponesi decide di sponsorizzare l' #Inter ?? ... #Konami #eFootball2022 #Ar… - pianetacellular : #Inter e #Konami annunciano partnership pluriennale. Come parte dell'accordo, da luglio 2024 l'Inter sarà in esclus… - BandieraInter : RT @BandieraInter: ?? #Inter e l'azienda di videogiochi #Konami hanno stretto una nuova partnership - ParmeshSriv : RT @marifcinter: Morita (pres europeo Konami): 'Con il nuovo naming del Centro di Sviluppo Giovanile, il logo eFootball™ sul kit di allenam… -