10 custom Honda bellissime viste al Wheels and Waves di Biarritz

(Di venerdì 1 luglio 2022)ritorna aland, il festival che colora la costa basca con un mix fatto di musica, skaterboard, surf e motociclette, con un'esposizione di dieci tra le migliori Rebelizzate europee, con esemplari provenienti da Spagna, Portogallo, Italia, Francia e Regno Unito. Dieci moto che sono in gara per il premio finale e che si possono votare su sito www.s.com. La motocicletta vincitrice sarà annunciata a fine agosto, mentre l'undicesima edizione delandè iniziata ieri e chiuderà domenica 3 luglio, richiamando oltre 15.000 persone. Per chi non potrà andare adurante questo weekend, ecco leesposte Motoveiga - ...

The Bobberal Wheels and Waves, la RebelBobber Costruttore: FCR Original, Chauvigny, France Ispirata agli elementi essenziali di design della Rebel 1100, questa interpretazione dona una ...Mallorca MotosCustoms Le dieci Rebel sono esposte anche online su un sito dedicato alle. Un portale disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e portoghese. ...Con il ritorno del festival Wheels and Waves a Biarritz, sulla costa basca francese, esposte dieci tra le migliori Honda Rebel customizzate in Europa, con creazioni giunte da Francia, Italia, Portogal ...Allan Baynosa, assistant manager, After-Sales at American Honda Motor Co., joined Powersports Business content director Dave McMahon to talk about accessories.