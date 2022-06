Quanta energia consuma un data center? L’UE avverte Meta e Google (Di martedì 28 giugno 2022) I dati parlano chiaro. La totalità dei datacenter, ovvero dei centri di elaborazione dei dati che permettono alle aziende di svolgere le loro attività dal punto di vista digitale (più grande è la società, più grande sarà il datacenter), rappresenta oltre il 2,7% totale dell’energia elettrica consumata in Europa. Un valore enorme, che sicuramente va rapportato all’importanza che hanno per noi gli strumenti digitali, con cui conviviamo quotidianamente, sia per motivi di lavoro, sia per motivi di intrattenimento. Ma nell’epoca del Green New Deal, l’impatto sull’ambiente dei datacenter non può essere sottovalutato. Per questo, realizzarne di nuovi (di grandissime dimensioni) può rappresentare un problema politico. Ed è proprio questo il problema politico ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 28 giugno 2022) I dati parlano chiaro. La totalità dei, ovvero dei centri di elaborazione dei dati che permettono alle aziende di svolgere le loro attività dal punto di vista digitale (più grande è la società, più grande sarà il), rappresenta oltre il 2,7% totale dell’elettricata in Europa. Un valore enorme, che sicuramente va rapportato all’importanza che hanno per noi gli strumenti digitali, con cui conviviamo quotidianamente, sia per motivi di lavoro, sia per motivi di intrattenimento. Ma nell’epoca del Green New Deal, l’impatto sull’ambiente deinon può essere sottovalutato. Per questo, realizzarne di nuovi (di grandissime dimensioni) può rappresentare un problema politico. Ed è proprio questo il problema politico ...

Pubblicità

eErgaOmnes : RT @Il_Vitruviano: @steal61 @PMO_W L'educazione a non sprecare acqua è cosa doverosa però il rischio, come per l'energia, è prendere di pet… - Il_Vitruviano : @steal61 @PMO_W L'educazione a non sprecare acqua è cosa doverosa però il rischio, come per l'energia, è prendere d… - canaleenergia : #METEOENERGIA #28giugno Quanta #energia #rinnovabile sarà prodotta alle 14.00 in Italia? Oggi il focus è su… - DrSteve24428750 : @otello_vi Gente frustrata, quanta energia si perde inutilmente nell'odiare/insultare qualcuno - AleDiogua : Ma non siete stanchi di essere sempre incazzati? Quanta energia spendete a vuoto a essere incazzati? -