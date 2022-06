G20, Draghi: “Partecipazione di Putin? Il presidente indonesiano è stato categorico, non verrà” (Di martedì 28 giugno 2022) “Quanto alla presenza del presidente Putin al G20, il presidente indonesiano lo esclude, è stato categorico, non verrà. Potrà succedere un intervento da remoto, vedremo…”. Così il premier Mario Draghi al termine del G7 a Elmau. “Sul G20 è stato importante vedersi perché siamo riusciti a concordare una linea comune, è la linea comune è che tutti siano vicini al presidente Widodo per renderlo un successo. Alla luce degli eventi questo non è scontato”, ha aggiunto il presidente del Consiglio Mario Draghi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) “Quanto alla presenza delal G20, illo esclude, è, non. Potrà succedere un intervento da remoto, vedremo…”. Così il premier Marioal termine del G7 a Elmau. “Sul G20 èimportante vedersi perché siamo riusciti a concordare una linea comune, è la linea comune è che tutti siano vicini alWidodo per renderlo un successo. Alla luce degli eventi questo non è scontato”, ha aggiunto ildel Consiglio Mario. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

