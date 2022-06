Draghi “Putin non verrà al G20”, replica il Cremlino “Non decide lui” (Di martedì 28 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Polemica a distanza fra il premier Mario Draghi e il Cremlino. Al G7 il presidente del Consiglio ha parlato di “successo e coesione” durante il vertice e di “grande unità di vedute”. Draghi ha escluso che nel prossimo G20 possa partecipare lo stesso capo del Cremlino: “Il presidente indonesiano (l'incontro si terrà a Bali a novembre, n.d.r.) lo esclude, è stato categorico, non verrà. Potrà succedere un intervento da remoto, vedremo…”. Secca e immediata la risposta russa: “Non è Draghi a decidere se Putin andrà al G20”.– foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Polemica a distanza fra il premier Marioe il. Al G7 il presidente del Consiglio ha parlato di “successo e coesione” durante il vertice e di “grande unità di vedute”.ha escluso che nel prossimo G20 possa partecipare lo stesso capo del: “Il presidente indonesiano (l'incontro si terrà a Bali a novembre, n.d.r.) lo esclude, è stato categorico, non. Potrà succedere un intervento da remoto, vedremo…”. Secca e immediata la risposta russa: “Non ère seandrà al G20”.– foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

