Guido Nardini è il nuovo Sindaco di Codroipo (Di lunedì 27 giugno 2022) Guido Nardini, appoggiato dalle liste Partito Democratico e Polo Civico, è stato eletto Sindaco di Codroipo con il 59,61 per cento dei voti (3.621 preferenze). Al ballottaggio ha superato Gianluca Mauro, sostenuto dalle liste Fratelli d’Italia, Lega per Salvini premier e Codroipo al centro, che ha ricevuto 2.453 voti pari al 40,39% per cento. Leggi su udine20 (Di lunedì 27 giugno 2022)Nardini, appoggiato dalle liste Partito Democratico e Polo Civico, è stato elettodicon il 59,61 per cento dei voti (3.621 preferenze). Al ballottaggio ha superato Gianluca Mauro, sostenuto dalle liste Fratelli d’Italia, Lega per Salvini premier eal centro, che ha ricevuto 2.453 voti pari al 40,39% per cento.

Pubblicità

UdineInAzione : #elezioniamministrative2022 A #Codroipo in #Fvg vince Guido #Nardini con la lista #PoloCivico. @UdineInAzione ha… - allauber : RT @messveneto: Gorizia e Azzano al centrodestra, Codroipo al centrosinistra. Come sono andati i ballottaggi in #Fvg? La cronaca: https://t… - Udine_news_ : Codroipo elegge Guido Nardini e torna al Centrosinistra - - Laro_niela : RT @messveneto: Gorizia e Azzano al centrodestra, Codroipo al centrosinistra. Come sono andati i ballottaggi in #Fvg? La cronaca: https://t… - messveneto : Gorizia e Azzano al centrodestra, Codroipo al centrosinistra. Come sono andati i ballottaggi in #Fvg? La cronaca:… -

A Codroipo l'ultimo saluto a Elisabetta, uccisa dal marito "Poi è scesa la notte e si è scatenata la tempesta, proprio nel ... a partire dal neoeletto sindaco di Codroipo, Guido Nardini, che ... Nardini nuovo sindaco di Codroipo, ecco come sarà il consiglio comunale: tutti i nomi degli eletti PER APPROFONDIRE Il nuovo sindaco di Codroipo è Guido Nardini: dopo 11 anni il Comune passa al centrosinistra, battuto Gianluca Mauro Elezioni Tag comunali 2022 Per approfondire Piccini nuovo sindaco ... "Poiscesa la notte e siscatenata la tempesta, proprio nel ... a partire dal neoeletto sindaco di Codroipo,, che ...PER APPROFONDIRE Il nuovo sindaco di Codroipo: dopo 11 anni il Comune passa al centrosinistra, battuto Gianluca Mauro Elezioni Tag comunali 2022 Per approfondire Piccini nuovo sindaco ...