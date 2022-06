A 'Orientamenti Summer' arriva Jovanotti - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 26 giugno 2022) Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, incontrerà i giovani a 'Orientamenti Summer' Cresce l'attesa fra i giovani della Liguria che domani incontreranno Lorenzo Jovanotti nell'ambito degli eventi ... Leggi su lanazione (Di domenica 26 giugno 2022) Lorenzo Cherubini, in arte, incontrerà i giovani a '' Cresce l'attesa fra i giovani della Liguria che domani incontreranno Lorenzonell'ambito degli eventi ...

Pubblicità

DigitaleLiguria : ?? Orientamenti Summer ? Tutti i giorni dalle 14:30 alle 16:30 dal 28/06 APPUNTAMENTO DA NON PERDERE ?? Introduzi… - donatellabuona2 : Non sono Ligure ma mi sono iscritta per partecipare al Webinar solo perché ci sei tu ?@lorenzojova? con te Sempre.… - AnsaLiguria : A Orientamenti Summer i giovani liguri dialogano con Jovanotti. Evento on line in programma lunedì 27 giugno #ANSA - lavocedigenova : Orientamenti Summer 2022, Lorenzo Jovanotti in dialogo con gli studenti il 27 giugno - ansa_liguria : A Orientamenti Summer i giovani liguri dialogano con Jovanotti -