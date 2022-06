TIM SUMMER HITS SU RAI2 | IL CAST COMPLETO DEI 6 CONCERTI EVENTO DELL’ESTATE 2022

(Di giovedì 23 giugno 2022) Dal 30 giugno, ogni giovedì in prima serata su, arriva Tim. Seiche porteranno dal vivo in 3 città – Roma, Portopiccolo e Rimini – le hitcon i più grandi nomi della musica italiana e ospiti internazionali come Mika e Michael Bublé. Tim, condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino in prime time, partirà da Roma per la prima tappa dello show da Piazza del Popolo, a seguire Portopiccolo e Rimini, facendo ballare, divertire ed emozionare ogni piazza con le stelle del panorama musicale italiano. TIM: ILACHILLE LAURO, AIELLO, AKA7EVEN, ALBE, ALESSANDRA AMOROSO, ...

Pubblicità

harrysdimples1x : ma anche alex si esibisce stasera a roma? o è a napoli e quindi lui sta in una serata diversa al summer hits di tim rispetto a luigi? - Mirko799 : RT @dea_channel: ieri sera la divina Andrea Delogu ha incantato sul palco del Tim Summer Hits ??????????????? - dea_channel : ieri sera la divina Andrea Delogu ha incantato sul palco del Tim Summer Hits ??????????????? - rachisangiulia : RT @4urora_T: Giulia e sangio al Tim Summer Hits #sangiovanni #giuliastabile - Silvana64417737 : RT @4urora_T: Giulia e sangio al Tim Summer Hits #sangiovanni #giuliastabile -

... un programma con Stefano Massini; la conduzione del premio Campiello; il debutto al cinema e a teatro; oggi la guida, in coppia con Stefano De Martino, diHits , programma musicale ...Hits 2022, prima tappa a Roma senza Blanco Questa sera, sul palco delHits 2022 , avrebbe dovuto esserci anche Blanco. Il nome dell'artista nel cast dell'evento musicale di ...La grande musica torna live, in tv, on line e in alcune tra le più belle destinazioni italiane. Un nuovo appuntamento musicale in 6 puntate che porterà in tutte le case degli italiani le hit dell’esta ...Tim Summer Hits 2022: come vedere la diretta streaming. Le sei serate di Tim Summer Hits 2022 saranno trasmesse in prima serata su Rai 2 e in streaming su RaiPlay ogni giovedì a partire dal 30 giugno ...