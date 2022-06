Roma, ristorante e bar con irregolarità sanitarie e sulla sicurezza: denunce e multe (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma – Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno intensificato i controlli presso le attività commerciali del centro storico. I Carabinieri della Stazione Roma Quirinale unitamente ai colleghi del N.A.S di Roma hanno proceduto alle verifiche presso diversi esercizi di ristorazione nel rione Monti, ad esito delle quali il gestore di un ristorante è stato sanzionato, per 3mila euro, per la mancata attuazione delle procedure H.a.c.c.p., per il mancato monitoraggio delle temperature dei frigoriferi e la scarsa pulizia del locale magazzino. Tali carenze igienico-sanitarie saranno segnalate alla competente A.S.L. per eventuale adozione dei provvedimenti di competenza. Invece, i Carabinieri della Stazione Roma Macao unitamente ai colleghi del ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 giugno 2022)– Nella giornata di ieri, i Carabinieri della CompagniaCentro hanno intensificato i controlli presso le attività commerciali del centro storico. I Carabinieri della StazioneQuirinale unitamente ai colleghi del N.A.S dihanno proceduto alle verifiche presso diversi esercizi di ristorazione nel rione Monti, ad esito delle quali il gestore di unè stato sanzionato, per 3mila euro, per la mancata attuazione delle procedure H.a.c.c.p., per il mancato monitoraggio delle temperature dei frigoriferi e la scarsa pulizia del locale magazzino. Tali carenze igienico-saranno segnalate alla competente A.S.L. per eventuale adozione dei provvedimenti di competenza. Invece, i Carabinieri della StazioneMacao unitamente ai colleghi del ...

Pubblicità

cerco_lavoro : Offerte Lavoro Cameriere: Ristorante di cucina vietnamita situato vicino alla stazione Termini, Roma, cerca person… - emil_hajnal : RT @RomaC_Casarano: Il motto è sempre lo stesso: magno, bevo e tifo AS Roma! Venerdì 1 luglio ci troveremo tutti (soci e non) presso il Ris… - bauscianonimo : RT @BigAndriulli: Ero fuori, nella splendida sera di Roma, a mangiare all’aperto, in un ristorante al tavolo da solo. Ascoltavo i discorsi… - dimmeunpo : @schmlzer__s @LucaDImperio Servizio +più iva e tasse d’affitto e altri costi vari. Infatti a Roma una pizza margher… - LuigiGuazzoni : RT @BigAndriulli: Ero fuori, nella splendida sera di Roma, a mangiare all’aperto, in un ristorante al tavolo da solo. Ascoltavo i discorsi… -