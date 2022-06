Pubblicità

"Siamo in un ciclo di rinvii. Non è accettabile, voglio tornare ai miei studi e inizio a sentirmi non libero. E ciò è del tutto inaccettabile per me": lo ha detto Patrickai giornalisti a Mansura dopo l'ennesimo rinvio sul suo caso deciso oggi. . 21 giugno 2022È inviata per Mezz'ora in più , su Rai 3 e autrice della graphic novel "Patrick, una storia ... Si occupa principalmente di movimenti sociali e dinel mondo arabo, di teoria e prassi ... Zaki protesta, 'inaccettabile continuare a rinviare' - Ultima Ora Il processo allo studente egiziano dell'Università di Bologna è stato rinviato al 27 settembre. Zaki protesta: "Voglio tornare ai miei studi. Ciò è del tutto inaccettabile per me"."Siamo in un ciclo di rinvii. Non è accettabile, voglio tornare ai miei studi e inizio a sentirmi non libero. E ciò è del tutto inaccettabile per me": lo ha detto Patrick Zaki ai giornalisti a Mansura ...