**M5S: 'dimaiani' puntano a quota 50, 'salasso' per Conte alla Camera** (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Si punta a quota 50, c'è grande entusiasmo". Mentre si avvicina a grosse falcate l'addio di Luigi Di Maio al M5S, i 'dimaiani' lavorano alla Camera e al Senato per raccogliere adesioni ai nuovi gruppi. A Palazzo Madama avrebbero giù superato quota 10 -attestandosi a 11 adesioni- ma è alla Camera che si registrano i numeri maggiori, tra i grillini della vecchia guardia -vedi Sergio Battelli, Gianluca Vacca e Daniele Del Grosso- ma anche tra i deputati alla prima legislatura, pronti a lasciare la 'nave' di Conte per seguire l'ex capo politico. Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Si punta a50, c'è grande entusiasmo". Mentre si avvicina a grosse falcate l'addio di Luigi Di Maio al M5S, i '' lavoranoCamera e al Senato per raccogliere adesioni ai nuovi gruppi. A Palazzo Madama avrebbero giù superato10 -attestandosi a 11 adesioni- ma èCamera che si registrano i numeri maggiori, tra i grillini della vecchia guardia -vedi Sergio Battelli, Gianluca Vacca e Daniele Del Grosso- ma anche tra i deputatiprima legislatura, pronti a lasciare la 'nave' diper seguire l'ex capo politico.

