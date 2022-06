Instagram e Facebook continueranno a non prendere parte dei guadagni dei creator fino al 2024 (Di martedì 21 giugno 2022) La notizia è stata data oggi stesso dal CEO di Meta, Mark Zuckerberg, in un suo post. Questa scelta conferma la direzione già intrapresa dalle piattaforme di Meta, Facebook e Instagram, che puntano tutto sul lavoro dei creator: «Lancio di nuovi modi per i creatori di guadagnare su Facebook e Instagram e condivisione di aggiornamenti che aiuteranno i creatori a costruire per il metaverso – si legge nel post di Zuckerberg – Ci stiamo dirigendo verso un futuro in cui un maggior numero di persone può svolgere un lavoro creativo che gli piace e voglio che le piattaforme come la nostra svolgano un ruolo nel far sì che ciò accada». LEGGI ANCHE >>> Instagram fa vedere le stesse storie: cosa sta succedendo? Ricavi Instagram e ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 21 giugno 2022) La notizia è stata data oggi stesso dal CEO di Meta, Mark Zuckerberg, in un suo post. Questa scelta conferma la direzione già intrapresa dalle piattaforme di Meta,, che puntano tutto sul lavoro dei: «Lancio di nuovi modi per ii di guadagnare sue condivisione di aggiornamenti che aiuteranno ii a costruire per il metaverso – si legge nel post di Zuckerberg – Ci stiamo dirigendo verso un futuro in cui un maggior numero di persone può svolgere un lavoro creativo che gli piace e voglio che le piattaforme come la nostra svolgano un ruolo nel far sì che ciò accada». LEGGI ANCHE >>>fa vedere le stesse storie: cosa sta succedendo? Ricavie ...

