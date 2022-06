Alexis Sanchez, quale destino? L’Inter vuole cederlo rapidamente (Di martedì 21 giugno 2022) destino segnato per Alexis Sanchez alL’Inter. Il calciatore cileno non rientra più nei piani dei nerazzurri di Simone Inzaghi, soprattutto dopo che i nerazzurri avranno perfezionato gli arrivi di Romelu Lukaku dal Chelsea e di Paulo Dybala a costo zero dopo non aver rinnovato il contratto con la Juventus. Il giocatore sudamericano ex Manchester United ed Arsenal dovrà trovarsi una sistemazione in tempi rapidi per trovare una continuità di calcio giocato che a Milano non avrebbe. I tagli nel reparto offensivo saranno parecchi e Beppe Marotta dovrebbe inserire nella lista degli “indesiderati” anche Joaquin Correa ed Edin Dzeko, punte arrivate rispettivamente da Lazio e Roma. Porte girevoli, quindi, in attacco che potrebbe ristrutturare quasi completamente il reparto delle bocche da fuoco a disposizione del tecnico ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 giugno 2022)segnato peral. Il calciatore cileno non rientra più nei piani dei nerazzurri di Simone Inzaghi, soprattutto dopo che i nerazzurri avranno perfezionato gli arrivi di Romelu Lukaku dal Chelsea e di Paulo Dybala a costo zero dopo non aver rinnovato il contratto con la Juventus. Il giocatore sudamericano ex Manchester United ed Arsenal dovrà trovarsi una sistemazione in tempi rapidi per trovare una continuità di calcio giocato che a Milano non avrebbe. I tagli nel reparto offensivo saranno parecchi e Beppe Marotta dovrebbe inserire nella lista degli “indesiderati” anche Joaquin Correa ed Edin Dzeko, punte arrivate rispettivamente da Lazio e Roma. Porte girevoli, quindi, in attacco che potrebbe ristrutturare quasi completamente il reparto delle bocche da fuoco a disposizione del tecnico ...

