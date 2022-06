Novoli | uccide la moglie 38enne e scappa | ricercato - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

SoniaLaVera : RT @cronachecampane: Porta i figli dalla nonna e uccide la moglie #donatellamiccoli #novoli - fanpage : Ultim'ora Dopo aver portato i figli dai nonni, l'uomo ha colpito la moglie, Donatella Miccoli, e poi è scappato. È… - SkyTG24 : Femminicidio a Novoli, in Salento. Uccide la moglie 38enne e scappa: l'uomo è ricercato - SoloLecceIT : ULTIM'ORA. FEMMINICIDIO A NOVOLI, uccide la compagna a coltellate e scappa. Caccia all'uomo in tutto il Salento - corrmezzogiorno : #Bari Novoli, uccide la moglie con una coltellata e scappa: ricercato -

L'omicidio è avvenuto la scorsa notte nella loro abitazione a, in Salento , poco prima delle 2. A quanto si apprende, in casa non c'erano i loro figli che sarebbero stati portati dal marito a ...Una donna di 38 anni, Donatella Miccoli, è stata uccisa con una coltellata da suo marito che al momento è ricercato. L'omicidio è avvenuto la scorsa notte nella loro abitazione a(Lecce), poco prima delle 2. A quanto si apprende, in casa non c'erano i loro figli che sarebbero stati portati dal marito a casa della nonna. Indagano i carabinieri. .Tragedia nella notte appena trascorsa a Novoli, in provincia di Lecce, dove una 38enne è stata uccisa a coltellate molto probabilmente dal marito. Sul posto, al civico 7 di via Veglie, sono arrivati i ...Omicidio a Novoli (Lecce): una donna di 38 anni, Donatella Miccoli, è stata uccisa a coltellate dal marito che si è poi dato alla fuga ...