VIDEO F1, GP Canada 2022: highlights prove libere. Verstappen precede Leclerc e Sainz (Di sabato 18 giugno 2022) Max Verstappen ha firmato il miglior tempo nella FP2 del GP del Canada 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Montreal. L'alfiere della Red Bull ha siglato 1:14.127, facendo capire di avere un ottimo passo in vista del prosieguo del weekend. Il Campione del Mondo ha preceduto di misura le due Ferrari, che stanno cercando di fronteggiare i problemi di affidabilità: Charles Leclerc secondo a 81 millesimi, Carlos Sainz terzo a 0.225. Stupiscono due ex Campioni del Mondo: Sebastian Vettel quarto con la Aston Martin, Fernando Alonso quinto con la Alpine. Le Mercedes sono ancora in grande difficoltà: George Russell settimo, Lewis Hamilton tredicesimo. Lando Norris ottavo davanti al compagno di squadra Daniel Ricciardo con le due McLaren.

