LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: Hayter in difficoltà, 30 km al traguardo (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL Giro DI SVIZZERA DALLE 14.00 14.53 Il gruppo di Hayter si trova a 15” dal primo gruppo. 14.51 Attenzione: Leo Hayter si trova nel secondo gruppo! 14.51 Poco più di 30 km al traguardo! 14.47 Ricordiamo che si dovrà affrontare per ben due volte lo strappo di Pinerolo (0,5 km al 11,8%), prima a 21 km dal traguardo e poi in occasione dell’arrivo. 14.43 Si spezza ora il gruppo. Rimangono davanti in una quarantina. 14.42 I due battistrada sono stati ripresi dal gruppo in cui è presente la maglia rosa Leo Hayter. 14.40 40 km al traguardo! 14.38 Attenzione! Il gruppo riprende gli inseguitori e si ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELDI SVIZZERA DALLE 14.00 14.53 Il gruppo disi trova a 15” dal primo gruppo. 14.51 Attenzione: Leosi trova nel secondo gruppo! 14.51 Poco più di 30 km al! 14.47 Ricordiamo che si dovrà affrontare per ben due volte lo strappo di Pinerolo (0,5 km al 11,8%), prima a 21 km dale poi in occasione dell’arrivo. 14.43 Si spezza ora il gruppo. Rimangono davanti in una quarantina. 14.42 I due battistrada sono stati ripresi dal gruppo in cui è presente la maglia rosa Leo. 14.40 40 km al! 14.38 Attenzione! Il gruppo riprende gli inseguitori e si ...

