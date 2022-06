Francia: Mélenchon, se divento premier cittadinanza ad Assange (Di venerdì 17 giugno 2022) A due giorni dalle elezioni legislative di domenica, il leader della gauche francese (Nupes), Jean - Luc Mélenchon, dichiara che se dovesse diventare primo ministro darà la "naturalizzazione francese" ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) A due giorni dalle elezioni legislative di domenica, il leader della gauche francese (Nupes), Jean - Luc, dichiara che se dovesse diventare primo ministro darà la "naturalizzazione francese" ...

Domenica si terranno in Francia i cruciali ballottaggi per il rinnovo dell'Assemblea Nazionale. La coalizione Ensemble! di Emmanuel Macron è tallonata dall'unione della gauche guidata da Mélenchon. Nel primo turno di domenica, Nupes ha ottenuto il 26,1% dei voti in tutta la Francia e nei ... ha detto con orgoglio Mélenchon ai giornalisti davanti al quartier generale della campagna a Parigi.