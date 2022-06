Cloe Bianco, l’ex studentessa della prof: “I colleghi la disprezzavano. I genitori andavano a vederla come se fossimo al circo” (Di venerdì 17 giugno 2022) “Con il senno di poi, mi rattrista non essere riuscita a mostrarle la mia vicinanza, a dirle anche soltanto ‘mi dispiace’, ma ai tempi ero poco più che una bambina”. A parlare è Sara Mazzonetto, 21enne, ex alunna della professoressa transgender Cloe Bianco, morta suicida nel suo camper a Belluno. La ragazza, intervistata da Repubblica, racconta del contesto ostile dell’ambiente scolastico dopo il coming out dell’insegnante, avvenuto nel 2015. “La discriminarono subito – spiega Mazzonetto – anche i colleghi la guardavano con disprezzo“. Il clamore per quell’episodio fu tale per cui, “quando scoppiò il caso tutti le voltarono le spalle”. La studentessa e suoi compagni si ritrovarono ad ascoltare le lamentele di altri docenti che “si sfogavano con noi dicendo che aveva rovinato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) “Con il senno di poi, mi rattrista non essere riuscita a mostrarle la mia vicinanza, a dirle anche soltanto ‘mi dispiace’, ma ai tempi ero poco più che una bambina”. A parlare è Sara Mazzonetto, 21enne, ex alunnaessoressa transgender, morta suicida nel suo camper a Belluno. La ragazza, intervistata da Repubblica, racconta del contesto ostile dell’ambiente scolastico dopo il coming out dell’insegnante, avvenuto nel 2015. “La discriminarono subito – spiega Mazzonetto – anche ila guardavano con disprezzo“. Il clamore per quell’episodio fu tale per cui, “quando scoppiò il caso tutti le voltarono le spalle”. Lae suoi compagni si ritrovarono ad ascoltare le lamentele di altri docenti che “si sfogavano con noi dicendo che aveva rovinato la ...

