Juventus | Alberti | “Di Maria non sarà bianconero | ma…”

(Di giovedì 16 giugno 2022)- A TmW Radio ha parlato dellae non solo Josèesperto di calcio argentino che ha toccato molti temi. LE SUE PAROLE Cosa pensa della situazione relativa a Dybala? “Era un mio giocatore 10 anni fa. Lo avevo segnalato al Napoli che però non si è interessato. Il Palermo ha fatto l’investimento e ne ha tratto molti vantaggi. Allasi era confermato ma ha fatto vedere la difficoltà di preparazione degli argentini. Da un punto di vista tecnico penso che dopo Messi sia uno dei migliori 10 in circolazione”. Diarriverà alla? “Secondo me alla fine andrà al Barcellona. Mi auguro che vada allaanche perché in questo momento il calcio italiano non è di altissimo livello. È un calcio soprattutto ...

... al termine della seconda semifinale trae Fiorentina che prenderà il via alle ore 17 (... Tre minuti dopo è invece Tarantino a presentarsi a tu per tu con, il portiere rossonero dopo ......il 21 settembre scorso, e 2 per tifosi juventini per lo striscione appeso ai cancelli della curva Fiesole dello stadio Artemio Franchi di Firenze, dopo la cessione di Vlahovic alla. ...Josè Alberti, esperto di calcio argentino, è intervenuto durante la trasmissione "A Tutto Mercato" in onda su TMW Radio: "Dybala Era un mio giocatore 10 anni fa. Lo avevo segnalato al Napoli che per ...Da tempo la Juve ha messo nel mirino il Fideo, ma per l’esperto di calcio argentino Josè Alberti ci sono poche probabilità ... Mi auguro che vada alla Juventus anche perché in questo momento il calcio ...