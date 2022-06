Demme e Politano chiedono più spazio | si va verso l’addio

Pubblicità

MarekNapoli : RT @napolimagazine: KISS KISS - Napoli, Politano e Demme hanno chiesto la cessione, ecco la situazione - MondoNapoli : KKN - Politano e Demme hanno chiesto la cessione: i motivi dietro la decisione - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Napoli, Politano e Demme hanno chiesto la cessione, ecco la situazione - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Napoli, Politano e Demme hanno chiesto la cessione, ecco la situazione - sscalcionapoli1 : KKN – Politano e Demme vogliono più spazio e chiedono la cessione -

AreaNapoli.it

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio , rilasciando alcune dichiarazioni. Del Genio sul mercato Napoli Di seguito le dichiarazioni di Del Genio: ...Mercato Napoli: Deulofeu, Ostigard,Il Napoli è in pressing su Deulofeu, ma pare non sia così vicino: la società ha raggiunto l'accordo con lo spagnolo, ma come procedere la ... Demme e Politano delusi per l'ultima stagione, chiedono più spazio: il punto della situazione ForzAzzurri.net - I due azzurri avrebbero chiesto al club partenopeo di cambiare aria Oltre al grattacapo dei rinnovi il Napoli deve anche affrontare la situazione legata a ...Stando a quanto riporta la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli gli azzurri Matteo Politano e Diego Demme avrebbero chiesto la cessione alla società. Il motivo è lo scarso minutaggio avuto con mister ...