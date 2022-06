Covid e poi? Uno strumento per gestire future pandemie (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Antonio Scala, primo ricercatore del Cnr – Istituto Sistemi complessi, e Gabriele Oliva, ricercatore del Campus Bio-Medico di Roma, in collaborazione con il Centro di super-calcolo della Hokkaido University in Giappone, hanno sviluppato “il primo framework di ottimizzazione per supportare i piani di intervento in caso di emergenze analoghe all’attuale Covid-19 in corso, ovvero epidemie caratterizzata da un alto tasso di infezione e in grado di porre il sistema sanitario, la società e l’economia sotto stress”. Lo strumento proposto permette di “modellare esplicitamente non solo gli effetti delle vaccinazioni, ma anche quelli di interventi non farmaceutici come lockdown o obbligo di mascherine”, spiega una nota. Lo studio, apparso su ‘Plos One’, rappresenta “il primo contributo scientifico del gruppo di ricerca del ministero della Salute ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Antonio Scala, primo ricercatore del Cnr – Istituto Sistemi complessi, e Gabriele Oliva, ricercatore del Campus Bio-Medico di Roma, in collaborazione con il Centro di super-calcolo della Hokkaido University in Giappone, hanno sviluppato “il primo framework di ottimizzazione per supportare i piani di intervento in caso di emergenze analoghe all’attuale-19 in corso, ovvero epidemie caratterizzata da un alto tasso di infezione e in grado di porre il sistema sanitario, la società e l’economia sotto stress”. Loproposto permette di “modellare esplicitamente non solo gli effetti delle vaccinazioni, ma anche quelli di interventi non farmaceutici come lockdown o obbligo di mascherine”, spiega una nota. Lo studio, apparso su ‘Plos One’, rappresenta “il primo contributo scientifico del gruppo di ricerca del ministero della Salute ...

