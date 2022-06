Italia, Mancini non è a rischio ma circolano i primi nomi per il sostituto: la previsione dei bookmakers (Di mercoledì 15 giugno 2022) Si chiude nel modo più duro la stagione dell’Italia. Gli Azzurri, al Borussia Park, vengono travolti dalla Germania che, per la prima volta in gare ufficiali, batte la Nazionale nei 90 minuti regolari. Una débâcle pesante per i ragazzi di Roberto Mancini che, a settembre, dovrà cercare di far cambiare marcia ai suoi ragazzi. La sconfitta con i tedeschi arriva però dopo l’eliminazione dal Mondiale e la figuraccia con l’Argentina nella Finalissima, tutte situazioni che pongono domande sul futuro di Mancini alla guida della Nazionale. Gli esperti Sisal sembrano non avere dubbi circa la guida tecnica dell’Italia tanto che danno la conferma dell’attuale CT a bassa quota, 1,20. Ma, si sa, nel mondo del calcio le sorprese, soprattutto in panchina, sono dietro l’angolo. Così sullo sfondo si fa largo Fabio Cannavaro, capitano ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022) Si chiude nel modo più duro la stagione dell’. Gli Azzurri, al Borussia Park, vengono travolti dalla Germania che, per la prima volta in gare ufficiali, batte la Nazionale nei 90 minuti regolari. Una débâcle pesante per i ragazzi di Robertoche, a settembre, dovrà cercare di far cambiare marcia ai suoi ragazzi. La sconfitta con i tedeschi arriva però dopo l’eliminazione dal Mondiale e la figuraccia con l’Argentina nella Finalissima, tutte situazioni che pongono domande sul futuro dialla guida della Nazionale. Gli esperti Sisal sembrano non avere dubbi circa la guida tecnica dell’tanto che danno la conferma dell’attuale CT a bassa quota, 1,20. Ma, si sa, nel mondo del calcio le sorprese, soprattutto in panchina, sono dietro l’angolo. Così sullo sfondo si fa largo Fabio Cannavaro, capitano ...

