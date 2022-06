Cosa ci fa Draghi in Israele? Ci rifila il gas del giacimento Leviathan

(Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu – Quanto interessano le elezioni amministrative a Mario? Poco, molto poco. La tenuta della maggioranza, al di là di qualche malumore serpeggiante, non è d’altronde in discussione. Nessuno, tra i partiti che la compongono, vuole davvero strappare prima del 2023. Così il premier, infischiandosene allegramente delle dinamiche elettorali italiane, prova a concentrarsi sulla partita energetica. Meglio, va a caccia di gas alternativo a quello fornito dalla Russia. Prova ne sia il suo viaggio in. Come specificato sul sito del governo italiano,arriverà oggi alle 16:20 all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv per una due giorni in cui incontrerà anche i vertici delle autorità palestinesi a Ramallah. A leggere il programma pubblicato, il viaggio del primo ministro in concomitanza con i risultati delle comunali ...

CarloCalenda : È ora che #Draghi convochi Salvini e gli chiarisca cosa è accettabile e cosa no. E forse gioverebbe uno stop pubbli… - borghi_claudio : Oggi giornata un po' incasinata comunque abbiamo imparato che lo spread se ne frega di Draghi e che l'unica cosa ch… - Peppezappulla : RT @IlPrimatoN: Così Tel Aviv ci venderà il gas del suo maxi giacimento. Ma a quale prezzo? - giannimacheda : Draghi in Israele. “Scusi, noi siamo eletti. Lei cosa ci fa qui?” #draghi #israele - IlPrimatoN : Così Tel Aviv ci venderà il gas del suo maxi giacimento. Ma a quale prezzo? -

