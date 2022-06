Lulù Selassié | il suo compleanno fa arrabbiare Selvaggia Roma | ma la colpa è da attribuire ad un invitato

(Di sabato 11 giugno 2022)qualche giorno fa ha compiuto 24 anni ed alla sua festa dierano presenti anche alcuni ex vipponi, come Giacomo Urtis e Giucas Casella. Un video della festa è stato condiviso su Instagram anche dal profilo ufficiale del settimanale Chi, attirando numerosi commenti. Fra i tanti spicca su tutti quello di. Un commento pungente e polemico e soprattutto inaspettato: perché mai ladovrebbe avercela con la principessa? “Mammamia un brivido di tristezza e di malinconia a vedere questo video”. – Ha scritto. – “Vedo manichini e poca verità. Dovrebbe festeggiare con i suoi veri amici una pizza e una birra in compagnia, meno trucco, un jeans, una maglietta e tanti abbracci da chi ...

Pubblicità

danilomba1962 : @simonarana71 @lulu_selassie Io sono gemelli 10 6 62 - BITCHYFit : Lulù Selassié, il suo compleanno fa arrabbiare Selvaggia Roma #GFVip #FairyLu - Luisa210265 : La tua F pesantissima fa paura a molti/e ????????#fairylu ????@lulu_selassie ?????? - mariang19880353 : Ogni giorno dimostrato di essere sempre se stessa e di Amarlo più di ogni altra cosa al mondo @lulu_selassie… - Luisa210265 : La mia missione è far vedere a più persone la persona che sei e che ho imparato a conoscere pura d'animo vera al 10… -

Gossip News

... mentre suggerirebbe a quest'ultima di provarci con il coinquilino Sam e confermerebbe l'altra sorella concorrente del gioco,, come partner perfetta per Manuel Bortuzzo. Jessica ...Nonostante la storia d'amore tra Manuel Bortuzzo enata nel reality show condotto da Alfonso Signorini è giunta al termine da diverse settimane, continuano a essere al centro del gossip. Nelle scorse ore un gesto fatto dal padre dell'ex ... Lul Selassi presa in giro al Maurizio Costanzo Show Applausi per Bortuzzo ecco cos successo