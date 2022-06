Vince Russo: “Tony Khan si presenta come un clown, da solo problemi in un contesto serio” (Di giovedì 9 giugno 2022) Il presidente della AEW Tony Khan potrà anche avere una grande passione per il wrestling professionistico, ma ora è diventato un personaggio che i fan ridicolizzano. Khan è noto per dire occasionalmente cose molto singolari che lasciano molti ammiratori confusi. Tony ha chiarito di non voler essere un personaggio on screen e ha mantenuto questa sua impostazione fino ad ora. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare con l’attuale storyline che lo coinvolge con MJF. I fan vogliono un angle del tipo Stone Cold vs. Mr. McMahon tra i due. Durante l’ultimo episodio di Writing with Russo, Vince Russo ha rimproverato al Chairman AEW di essere diventato un clown. Le sue parole “Con tutto il rispetto, ma Tony Khan non lo ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 9 giugno 2022) Il presidente della AEWpotrà anche avere una grande passione per il wrestling professionistico, ma ora è diventato un personaggio che i fan ridicolizzano.è noto per dire occasionalmente cose molto singolari che lasciano molti ammiratori confusi.ha chiarito di non voler essere un personaggio on screen e ha mantenuto questa sua impostazione fino ad ora. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare con l’attuale storyline che lo coinvolge con MJF. I fan vogliono un angle del tipo Stone Cold vs. Mr. McMahon tra i due. Durante l’ultimo episodio di Writing withha rimproverato al Chairman AEW di essere diventato un. Le sue parole “Con tutto il rispetto, manon lo ...

