Due incidenti in poche ore | inferno in autostrada | una vittima e 6 feriti

(Di giovedì 9 giugno 2022) Incidente mortale A22. È successo intorno alle 12 nel tratto interessato dai lavori in corso, dove è presente un cambio di carreggiata, tra Carpi e Reggiolo.ore dopo, quasi nello stesso tratto, si è verificato un secondo sinistro. Un violento tamponamento fra un furgone e un’autobotte che lo precedeva. I due uomini a bordo del furgone sono stati estratti dai Vigili del Fuoco e poi accompagnati in ospedale. Hanno riportato lesioni serie e sono stati portati uno all’Ospedale di Baggiovara e l’altro in volo in quello di Parma. Non sono però in pericolo di vita. Nell’incidente delle 12 è morta una donna di 77 anni mentre il marito un 79enne, si trova in terapia intensiva con un grave trauma toracico ed è prognosi riservata. Il figlio della coppia, un 43emme ha riportato una frattura del bacino (prognosi di 40 giorni). Ancora da chiarire la dinamica sulla quale ...