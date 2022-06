Tiro con l’arco oggi, Europei 2022: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara 8 giugno (Di mercoledì 8 giugno 2022) Prosegue oggi, mercoledì 8 giugno, il programma dei Campionati Europei di Tiro con l’arco 2022, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera fino a domenica 12 giugno e valida come prima rassegna continentale outdoor del nuovo ciclo olimpico verso Parigi 2024. Seconda giornata molto intensa per i colori azzurri, a partire dai primi turni a eliminazione diretta delle competizioni individuali previsti in mattinata. Nel pomeriggio entrerà poi nel vivo la corsa per le medaglie con le eliminatorie (semifinali incluse) delle prove miste a coppie di ricurvo e compound. Tanti gli arcieri italiani impegnati nel day-2 in Germania, ma c’è grande attesa in particolare per il duo formato da Mauro Nespoli e Tatiana Andreoli che parte dagli ottavi di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Prosegue, mercoledì 8, ildei Campionatidicon, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera fino a domenica 12e valida come prima rassegna continentale outdoor del nuovo ciclo olimpico verso Parigi 2024. Seconda giornata molto intensa per i colori azzurri, a partire dai primi turni a eliminazione diretta delle competizioni individuali previsti in mattinata. Nel pomeriggio entrerà poi nel vivo la corsa per le medaglie con le eliminatorie (semifinali incluse) delle prove miste a coppie di ricurvo e compound. Tanti gli arcieriimpegnati nel day-2 in Germania, ma c’è grande attesa in particolare per il duo formato da Mauro Nespoli e Tatiana Andreoli che parte dagli ottavi di ...

