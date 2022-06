“Lo confesso”. Isola dei Famosi, tra Roger Balduino e Estefania Bernal successe cose clamorose (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roger Balduino e Estefania Bernal all’Isola dei Famosi hanno creato delle dinamiche molto chiacchierate, fino a quando il primo non ha poi abbandonato il reality show a causa di alcune problematiche di natura fisica che non gli permettevano di proseguire l’esperienza televisiva. Ora, però, messo alle strette ha finalmente confessato tutto su di lui e sulla modella e ciò che è venuto fuori ha provocato una marea di polemiche. Le voci su di loro sono state praticamente confermate. Roger Balduino e Estefania Bernal all’Isola dei Famosi hanno fatto parlare molto, ma nel corso della sua ospitata a Pomeriggio Cinque, l’ex naufrago ha anche rivelato un’altra cosa: “Scusami Barbara, ma io ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022)all’deihanno creato delle dinamiche molto chiacchierate, fino a quando il primo non ha poi abbandonato il reality show a causa di alcune problematiche di natura fisica che non gli permettevano di proseguire l’esperienza televisiva. Ora, però, messo alle strette ha finalmente confessato tutto su di lui e sulla modella e ciò che è venuto fuori ha provocato una marea di polemiche. Le voci su di loro sono state praticamente confermate.all’deihanno fatto parlare molto, ma nel corso della sua ospitata a Pomeriggio Cinque, l’ex naufrago ha anche rivelato un’altra cosa: “Scusami Barbara, ma io ...

