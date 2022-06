Bagni: «La rabbia di Osimhen non va spenta né ingabbiata. Il mio Napoli aveva più personalità di questo» (Di martedì 7 giugno 2022) Salvatore Bagni, il guerriero. Non ha bisogno di presentazioni. Parliamo di un calciatore con oltre duecento presenze in Serie A. Al Perugia, all’Inter, poi al Napoli insieme a Maradona. L’anima della squadra del primo scudetto degli azzurri, nell’86/87. Un annata straordinaria in cui mise a segno sette reti tra campionato e Coppa Italia. A quel trionfo ha dedicato un libro, edito da Sperling&Kupfer, che si chiama «Che vi siete persi»: si tratta di un chiaro riferimento allo striscione apparso davanti al cimitero di Poggioreale durante i festeggiamenti. Il sottotitolo? «Il primo scudetto del Napoli raccontato da due protagonisti»: un protagonista, ovviamente, è lui; l’altro è l’indimenticato Bruno Giordano. Un libro ricco di retroscena e aneddoti. Il libro sarà presentato giovedì 9 giugno alle ore 19 al Lido Varca d’Oro di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 giugno 2022) Salvatore, il guerriero. Non ha bisogno di presentazioni. Parliamo di un calciatore con oltre duecento presenze in Serie A. Al Perugia, all’Inter, poi alinsieme a Maradona. L’anima della squadra del primo scudetto degli azzurri, nell’86/87. Un annata straordinaria in cui mise a segno sette reti tra campionato e Coppa Italia. A quel trionfo ha dedicato un libro, edito da Sperling&Kupfer, che si chiama «Che vi siete persi»: si tratta di un chiaro riferimento allo striscione apparso davanti al cimitero di Poggioreale durante i festeggiamenti. Il sottotitolo? «Il primo scudetto delraccontato da due protagonisti»: un protagonista, ovviamente, è lui; l’altro è l’indimenticato Bruno Giordano. Un libro ricco di retroscena e aneddoti. Il libro sarà presentato giovedì 9 giugno alle ore 19 al Lido Varca d’Oro di ...

