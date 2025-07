Billecart-Salmon Nicolas François 2012 due secoli di eccellenza in una splendida annata

Il 2012 si distingue come un capolavoro di eleganza e complessità, risultato di due secoli di tradizione e passione. Mentre il mondo celebrava grandi eventi e scoperte, le vigne di Billecart-Salmon maturavano l’annata che avrebbe regalato un nettare unico e memorabile. Con un'identità raffinata e un carattere distintivo, il Nicolas François 2012 incarna l’eccellenza e l’arte dello Champagne. Il suo gusto racchiude l’essenza di un’annata da ricordare.

Mentre Obama veniva rieletto, la Juve vinceva il suo 28esimo scudetto, veniva scoperto il bosone di Higgs, meglio noto come «particella di Dio», e tutti insieme potevamo tirare un sospiro di sollievo perché il mondo non sarebbe finito il 21 dicembre, come previsto dal calendario Maya. Beh, mentre tutto questo accadeva nascevano e maturavano le uve che avrebbero dato vita a un'annata leggendaria del Billecart-Salmon Nicolas François: il 2012. «Il 2002 è stato incredibile», ci spiega Antoine Roland-Billecart, sesta generazione della famiglia, «anche il 2006 e il 2008 buonissimi, ma con il 2012 siamo arrivati al top».