Attenzione c’è un serpente sull’aereo e può essere velenoso | panico tra i passeggeri a bordo le autorità chiamano un esperto acchiappaserpenti

Un volo della Virgin Australia è stato momentaneamente bloccato da un ospite inatteso: un serpente verde di 60 centimetri nascosto nella stiva, scatenando il panico tra i passeggeri. La scoperta ha causato un ritardo di due ore e l'intervento di un acchiappaserpenti esperto. Ma come può un serpente così piccolo creare tanto scompiglio in volo? Scopriamolo insieme…

Momenti di panico e un ritardo di due ore per i passeggeri di un volo della compagnia Virgin Australia in partenza da Melbourne e diretto a Brisbane. La causa? Un passeggero clandestino decisamente insolito, trovato nella stiva dell’aereo durante le operazioni di imbarco: un serpente verde di 60 centimetri. L’episodio, che ricorda la trama di un celebre film ma con un finale fortunatamente meno drammatico, ha richiesto l’intervento di un esperto per risolvere una situazione potenzialmente molto pericolosa. A gestire l’emergenza è stato chiamato Mark Pelley, un acchiappaserpenti professionista. L’operazione si è rivelata subito complessa e ad alto rischio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione, c’è un serpente sull’aereo e può essere velenoso”: panico tra i passeggeri a bordo, le autorità chiamano un esperto “acchiappaserpenti”

In questa notizia si parla di: serpente - aereo - panico - passeggeri

