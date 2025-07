Aree interne | la Provincia di Benevento contro il Piano strategico del Governo

E meno male, perché le aree interne della provincia di Benevento rappresentano un patrimonio di risorse e potenzialità che meritano attenzione e sviluppo. Il presidente Nino Lombardi non ci sta: contro il piano strategico nazionale, rinnova l'impegno a valorizzare il territorio, affrontando sfide e creando opportunità per il futuro. È il momento di ribaltare le previsioni e dimostrare che anche le zone più remote possono puntare in alto.

Tempo di lettura: 3 minuti Il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi esprime la " propria ferma condanna rispetto alle affermazioni contenute nel Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne 2021-2027, pubblicato dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri", secondo le quali le aree interne " non possono porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza". "E meno male – dice Lombardi – che il Dipartimento curatore del documento ha il compito istituzionale di perseguire le politiche di coesione e di favorire la rinascita del Sud.

