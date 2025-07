Ciclismo il fiorentino Olmi vince il quinto titolo mondiale giornalisti

Leonardo Olmi, il talento fiorentino del ciclismo, conquista il suo quinto titolo mondiale tra i giornalisti ciclisti in Danimarca, dimostrando ancora una volta tutta la sua classe. Su un circuito vallonato e impegnativo, tra strappi e vento, Olmi ha saputo mantenere la lucidità e la forza, confermando il suo ruolo di leader. Questa vittoria prestigiosa si aggiunge al suo già ricco palmarès, confermando il suo status di campione indiscusso nel mondo dei cronisti sportivi.

Firenze, 2 luglio 2025 - Arriva dalla Danimarca il quinto mondiale giornalisti ciclisti, per il collega fiorentino Leonardo Olmi. La prova su strada su di un circuito vallonato di 11 km da ripetere sei volte, con alcuni strappi brevi ma duri e l’aggiunta del vento. La partenza è stata unica unica per tutte le categorie, con gli esponenti più giovani che sono andati presto all’attacco e con Olmi (Master 3) che si è inserito nella fuga che ha caratterizzato la gara. Il fiorentino, il più anziano dei quattro (classe 1964), ha collaborato per tre giri quindi si è staccato dai più giovani procedendo da solo per gli ultimi due giri conservando un vantaggio di 50 secondi sul suo diretto avversario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, il fiorentino Olmi vince il quinto titolo mondiale giornalisti

