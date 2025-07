Maltempo e eventi estremi Mattarella sulla linea del governo | Si alle assicurazioni e alla prevenzione

Il presidente Mattarella si schiera a favore delle assicurazioni contro il maltempo, sottolineando l'importanza di un approccio integrato che combini prevenzione e coperture assicurative. In un intervento chiave, invita a considerare le assicurazioni non solo come strumenti di tutela economica, ma anche come indicatori dei mutamenti demografici e climatici in atto. Le sue parole rafforzano la priorità di una strategia nazionale per affrontare con efficacia eventi estremi e conseguenze sempre più frequenti.

Il presidente Mattarella dice si alle assicurazioni contro gli eventi e le conseguenze del maltempo sposando la linea del governo. In un intervento, il Capo dello Stato raccomanda, giustamente, di seguire anche la strada della prevenzione proprio come annunciato dal ministro Musumeci. Le parole di Mattarella. “Le assicurazioni sono uno dei termometri più sensibili dei trend demografici di un Paese e il loro contributo è essenziale per accompagnare mutamenti e obiettivi di sviluppo. L’attività assicurativa assolve a una funzione sociale, contribuendo alla coesione della società italiana, anzitutto attraverso strumenti che rendono possibile ripartire in maniera efficace su ampia collettività gli oneri degli eventi anomali, proponendosi, inoltre, quale attrice di stabilità finanziaria, come protagonista negli investimenti di lungo periodo e nel contributo alla sostenibilità del debito pubblico nazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Maltempo e eventi estremi, Mattarella sulla linea del governo: “Si alle assicurazioni e alla prevenzione”

