LIVE Bolelli Vavassori-Behar Vliegen 0-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | iniziato il torneo degli azzurri!

Il torneo di Wimbledon 2025 è finalmente iniziato, portando in campo i nostri azzurri con grinta e determinazione. La partita tra Bolelli e Vavassori si accende, regalando emozioni ad ogni punto: il pubblico è in piena fibrillazione! Segui la diretta live per non perdere neanche un istante di questa sfida avvincente e scopri chi si aggiudicherà il primo set. La competizione è aperta: ogni scambio conta, e la vittoria potrebbe essere dietro l’angolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 A quindici partiamo bene anche noi! 40-15 Risposta vincente Behar. 40-0 Ottimo slice di Vavassori. 30-0 Un’altra! 15-0 Prima vincente, serve Vavassori. 0-1 Servizio e comoda chiusura Behar. Subito rimpianti! A-40 Prima vincente, un’altra. 40-40 Nulla, prima vincente. Già 5? di game d’apertura. 40-A Favolosa risposta di dritto di Bolelli! Palla break (3)! 40-40 Prima vincente. 30-40 Picchia di dritto dopo il servizio Vliegen e chiude Behar a rete. 15-40 Super risposta di rovescio in cross di Vavassori e palle break subito! 15-30 Paurosa risposta di dritto vincente di Bolelli! 15-15 Comoda chiusura di volo di Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen 0-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: iniziato il torneo degli azzurri!

LIVE Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen, Wimbledon 2025 in DIRETTA: esordio molto complesso per gli azzurri - Benvenuti amici di OA Sport! Oggi seguiremo in tempo reale l’esordio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori a Wimbledon 2025 nel tabellone di doppio maschile.

Wimbledon, italiani di oggi in TV: 12:00 Bolelli/Vavassori - Behar/Vliegen (SS Uno, Arena e Wimbledon 6) N.P. 15:30 Bellucci - Lehecka (SS Arena e Wimbledon 4 N.P. 15:30 Paolini - Rakhimova (SS Uno e Wimbledon 3 N.P. 17:00 Darderi - Fery (SS Arena)

