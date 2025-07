Roma figuraccia Atac | vandali mettono un manifesto antisemita nella pensilina di Travestere

Una scena inquietante ha macchiato l’ambiente pubblico di Roma: un manifesto antisemita, inserito illegalmente nella pensilina di Travestere, ha suscitato sdegno e preoccupazione. L’Atac ha prontamente intervenuto, rimuovendo il messaggio e annunciando azioni giudiziarie per individuare i responsabili. La città si stringe intorno ai valori di tolleranza e rispetto, condannando ogni forma di odio. È fondamentale che fatti come questo siano prontamente affrontati per difendere la nostra comunità.

Un manifesto antisemita in una teca dove compaiono i messaggi pubblicitari dell’Atac. E’ successo in una fermata di Travestere a Roma. Il manifesto è stato subito rimosso e sono state preannunciate iniziative giudiziarie volte ad individuare i colpevoli. Il manifesto antisemita. “L’azienda per la mobilità di Roma Atac ha chiesto al concessionario di provvedere rapidamente alla rimozione di un manifesto antisemita abusivo che era stato inserito nella teca di una pensilina a Trastevere. L’intervento è stato effettuato”. Lo comunica la stessa azienda in una nota. “Il grave atto vandalico, che Atac stigmatizza con fermezza, sarà oggetto di denuncia a cura del concessionario che gestisce l’infrastruttura e lo spazio”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Roma, figuraccia Atac: vandali mettono un manifesto antisemita nella pensilina di Travestere

In questa notizia si parla di: manifesto - roma - atac - antisemita

