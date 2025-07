Arbitri svolta nel 2025 26 | annunci VAR in diretta e novità dalla C alla Femminile

La stagione 2025/26 del calcio italiano promette di essere rivoluzionaria, grazie alle innovazioni introdotte dall'Associazione Italiana Arbitri (AIA). Con annunci in diretta, VAR ancora più efficaci e novità dalla Serie A al femminile, il mondo arbitrale si prepara a un nuovo livello di trasparenza e tecnologia. Un cambiamento che renderà il calcio ancora più emozionante e giusto per tifosi e protagonisti. Restate con noi per scoprire tutte le novità !

Sarà una stagione all’insegna dell’innovazione per il calcio italiano. L’annata 202526, infatti, si apre con una vera e propria rivoluzione nel mondo arbitrale, frutto di un lavoro profondo dell’ Associazione Italiana Arbitri (AIA) per migliorare trasparenza, comunicazione e supporto tecnologico alle direzioni di gara. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le modifiche riguarderanno tutte le principali categorie, dalla Serie A fino alla Serie D, coinvolgendo anche il calcio femminile. In-stadium VAR Announcement: svolta comunicativa in Serie A. La novità più attesa e simbolica sarà l’introduzione dell’ in-stadium VAR announcement: a partire da questa stagione, l’arbitro comunicherà in diretta all’interno dello stadio l’esito delle revisioni al VAR, dopo un’On Field Review o nei casi di valutazioni particolarmente complesse. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Arbitri, svolta nel 2025/26: annunci VAR in diretta e novità dalla C alla Femminile

