Ue | target emissioni 2024 -90% su 1990

I cittadini europei si aspettano che l'Europa agisca con decisione per proteggere il nostro pianeta. La Commissione Ue ha proposto un ambizioso target di riduzione delle emissioni del 90% entro il 2040, rispetto ai livelli del 1990, aprendo la strada a nuove strategie di flessibilità, tra cui l’uso di crediti di compensazione carbonio. È il momento di agire concretamente e condividere questa sfida per un futuro sostenibile.

14.14 Adottata dalla Commissione Ue la proposta sul target climatico intermedio per il 2040, con l'obiettivo di tagliare le emissioni del 90% rispetto al 1990. Previste, per raggiungere l'obiettivo, opzioni di flessibilità tra cui il ricorso, a partire dal 2036, a crediti di compensazione carbonio: si potranno acquisire 'crediti' in cambio di azioni green anche all'estero (massimo 3%). "I cittadini europei si aspettano che l'Europa agisca. Siamo fermamente convinti di decarbonizzare l'economia europea entro il 2050",dice von der Leyen. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

