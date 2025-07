Taobuk arrivederci al 2026 | stasera su Rai1 il Gala con la consegna degli Awards al teatro antico

Taobuk 2025 si è concluso con un successo travolgente, lasciando il segno nel panorama culturale internazionale. Sei giornate di incontri, premi e riflessioni, tutte sotto il segno delle parole come ponti tra culture e frontiere. E stasera, su Rai1, il Gala che celebra questa straordinaria kermesse si propone di rafforzare il messaggio: un mondo senza confini, dove le parole uniscono e non dividono, è il nostro obiettivo per il futuro.

Le parole come ponti. Per varcare le soglie senza violarle. Per abitare come spazio comune ogni frontiera»: è questo il messaggio portante di Taobuk 2025, il Festival appena concluso a Taormina dopo sei intense giornate scandite da oltre 80 eventi con più di 200 ospiti internazionali da 30 Paesi. Un Festival «che ha attraversato il tema dei confini per riaffermare quanto sia irrinunciabile –. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Taobuk, arrivederci al 2026: stasera su Rai1 il Gala con la consegna degli Awards al teatro antico

In questa notizia si parla di: taobuk - arrivederci - stasera - rai1

Taobuk, arrivederci al 2026: stasera su Rai1 il Gala con la consegna degli Awards al teatro antico - Il festival internazionale ha avuto oltre 200 ospiti in più di 80 eventi: il bilancio della presidente Antonella Ferrara ... Riporta gazzettadelsud.it

TAOBUK Festival SeeSicily - RAI Ufficio Stampa - 15 su Rai 1, condotta da Antonella Ferrara e Massimiliano Ossini, ospita la cerimonia di consegna dei prestigiosi Taobuk Award 2023. Come scrive rai.it