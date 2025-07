Palazzolo rubano cellulare e poi chiedono 100 euro per restituirlo | arrestati due minorenni

Una vicenda che mette in luce come l’adolescenza possa nascondere anche momenti difficili e azioni sconsiderate. A Palazzolo sull’Oglio, due minorenni sono finiti nei guai per aver rubato un cellulare e poi tentato di estorcere denaro al coetaneo. La pronta risposta delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse. La storia serve da monito sull’importanza di scelte responsabili e sul ruolo della comunità nel prevenire episodi simili.

Palazzolo sull’Oglio (Brescia) – Hanno derubato e cercato di avere dei soldi da un coetaneo ma sono finiti nei guai grazie al lavoro dei carabinieri della Compagnia di Chiari e della Stazione di Palazzolo sull’Oglio, che li hanno arrestati in flagranza di reato. A essere messi in manette sono stati due minori con l'accusa di tentata estorsione aggravata ai danni di un loro coetaneo. I due giovani, dopo aver rubato un cellulare del valore di circa 500 euro ad un loro coetaneo nel parco della piscina comunale, gli avevano hanno dato appuntamento di fronte alla locale Stazione Ferroviaria. Gli hanno promesso la restituzione del telefono a fronte del pagamento in contanti della somma di 100 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Palazzolo, rubano cellulare e poi chiedono 100 euro per restituirlo: arrestati due minorenni

