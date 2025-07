Bimba indossa maglia e cappellino della Lazio e non la fanno entrare al ristorante Proprietari minacciati di morte

Una dolce tifosa della Lazio, vestita con maglia e cappellino del suo team del cuore, è stata respinta in un ristorante, scatenando indignazione sui social e minacce di morte ai proprietari. La vicenda, che ha suscitato sdegno tra appassionati e cittadini, evidenzia quanto lo spirito sportivo possa essere offeso da comportamenti ingiustificati. Alla fine, la piccola è stata invitata a Formello dalla sua squadra: un gesto che riscalda il cuore e dimostra il vero valore dello sport.

