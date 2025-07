Proposta di matrimonio in ospedale a Firenze | Lorenzo chiede al compagno di sposarlo

In un momento di prova, l’amore trova la sua voce più autentica. A Firenze, Lorenzo ha deciso di trasformare un’ora difficile in un gesto eterno, chiedendo al suo compagno di sposarlo durante il ricovero in cardiologia. Un gesto di coraggio e speranza che ha commosso il web e dimostra che l’amore, anche nei momenti più complicati, sa risplendere con forza. La storia di questa proposta in ospedale ci insegna che...

Sta facendo il giro del web il commovente video di una proposta di matrimonio davvero singolare. Dopo un viaggio indimenticabile, per una coppia è iniziato un periodo complicato: un improvviso ricovero in cardiologia e dieci giorni di apprensione. In quel momento difficile, Lorenzo ha trovato la forza di compiere un gesto importante. Ha chiesto al compagno ancora ricoverato di sposarlo, con l'aiuto del personale dell'ospedale fiorentino di Careggi. Il reparto ha garantito supporto e riservatezza, rendendo speciale un'esperienza delicata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Proposta di matrimonio in ospedale a Firenze: Lorenzo chiede al compagno di sposarlo

