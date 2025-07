Bisseck Inter è lui la chiave per Leoni | svelato il piano per anticipare Juve e Milan

Il mercato estivo si apre con nuove strategie e colpi di scena, e l'Inter si prepara a sorprendere tutti. Dopo aver messo gli occhi su Giovanni Leoni del Parma, i nerazzurri stanno studiando un piano per anticipare Juventus e Milan, puntando su Yann Bisseck come pedina chiave. La sfida è lanciata: il futuro del difensore tedesco potrebbe rivoluzionare le dinamiche della Serie A. Scopriamo insieme il piano segreto dei nerazzurri.

Bisseck Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale tedesco in vista del calciomercato estivo dopo gli interessi dalla Premier League. Giovanni Leoni continua a essere uno dei nomi caldi sul mercato. Il giovane difensore del Parma è finito nel mirino dell' Inter, ma per arrivare a lui sarĂ necessaria un'operazione in uscita. Secondo Tuttosport, i nerazzurri potrebbero cedere Yann Bisseck per una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro, risorse fondamentali per finanziare l'assalto al talento classe 2006. Su Leoni, però, non c'è solo l'Inter: la concorrenza è agguerrita e la trattativa si preannuncia complessa.

