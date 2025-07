Dalla quarta divisione inglese la League Two alla Champions League | Liverpool e City su Will Wright del Salford!

Dalla quarta divisione inglese alla Champions League, il sorprendente percorso di Will Wright del Salford City sta catturando l’attenzione dei grandi del calcio. Questo giovane attaccante, a soli 17 anni, si sta affermando come una stella emergente, scatenando una vera e propria battaglia tra Liverpool e Manchester City. Il suo talento promette di rivoluzionare il panorama calcistico e di scrivere una storia incredibile di successo. Restate sintonizzati per scoprire come potrebbe evolversi questa emozionante avventura.

Il talento di Will Wright, giovanissimo attaccante del Salford City, sta accendendo l’interesse dei top club della Premier League. A soli 17 anni, il bomber inglese è al centro di una serrata competizione di mercato tra Liverpool . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Dalla quarta divisione inglese (la League Two) alla Champions League: Liverpool e City su Will Wright del Salford!

