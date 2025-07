Papa Leone XIV riceve la premier Meloni | Molto piacere

Un incontro carico di significato tra storia e fede, dove il dialogo tra la premier Giorgia Meloni e Papa Leone XIV ha aperto nuove prospettive di collaborazione e rispetto reciproco. La visita, arricchita da doni simbolici e ricordi condivisi, evidenzia l'importanza dei legami culturali e spirituali che uniscono il passato e il presente. Un momento unico che segna un passo importante nel cammino di apertura e dialogo internazionale.

In tailleur con pantaloni blu scuro, la premier Giorgia Meloni è stata ricevuta da Papa Leone XIV, prima udienza ufficiale. «Molto piacere», ha esordito il Pontefice. La premier ha portato in dono una immagine dell’Angelicum del 1600 ricevendo in cambio dal Papa un volume su Sant'Agostino. Porgendo la stampa dell’UniversitĂ Angelicum, dove ha studiato anche Leone, Meloni ha ricordato la grande. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Papa Leone XIV riceve la premier Meloni: "Molto piacere"

