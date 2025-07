Pavia tentano di sradicare una grondaia in rame e poi di forzare un parcometro | arrestati

A Pavia, una coppia con precedenti ha tentato di sradicare una grondaia in rame e forzare un parcometro, ma i loro piani sono stati fermati dalla pronta reazione di un residente e dalle forze dell'ordine. Arrestati per tentato furto aggravato e denunciati per possesso di arnesi da scasso, A.D. e M.B. si sono resi protagonisti di due tentativi falliti in una serata ricca di tensione, evidenziando quanto la vigilanza cittadina possa fare la differenza.

Pavia, 2 luglio 2025 - Coppia arrestata per tentato furto aggravato in concorso, denunciata anche per il possesso aggravato di arnesi atti allo scasso. A.D., 41enne, e M.B., donna 36enne, entrambi pavesi, già con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, nella serata di ieri, martedì 1 luglio, si sono resi protagonisti di due ulteriori tentativi, entrambi falliti, il primo per l'intervento di un residente, il secondo per l'arrivo della polizia. In via Bernardo da Pavia, un condomino ha chiamato il 112 quando li ha visti cercare di scardinare una grondaia in rame posta sulla parete dello stabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it