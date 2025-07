Kolo Muani Chelsea spunta questa nuova ipotesi per il francese! Tutti gli aggiornamenti sul suo futuro dopo il Mondiale per Club

Il futuro di Randal Kolo Muani si fa sempre più intrigante, con la suggestiva ipotesi Chelsea che si fa avanti dopo il Mondiale per Club. Il talento francese, al centro delle attenzioni di molti top club, potrebbe rappresentare un colpo strategico per rinforzare l’attacco delle grandi inglesi. Ma quali sono le ultime novità e le possibilità concrete? Scopriamo insieme gli aggiornamenti più recenti su questa possibile svolta.

Kolo Muani Chelsea, spunta questa nuova ipotesi per il francese! Tutti gli aggiornamenti sul suo futuro dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club. La Juventus sta cercando di rinforzare il proprio attacco e, oltre agli obiettivi principali come Jonathan David e Victor Osimhen, un’altra priorità è trattenere Randal Kolo Muani. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il direttore generale bianconero Damien Comolli è in trattativa con il Paris Saint-Germain per rinnovare il prestito dell’attaccante francese, che ha dimostrato di voler restare a Torino dopo una stagione positiva. Tuttavia, le voci di mercato si fanno più forti, con il Chelsea che sembra intenzionato a intervenire per portare Muani a Londra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Chelsea, spunta questa nuova ipotesi per il francese! Tutti gli aggiornamenti sul suo futuro dopo il Mondiale per Club

