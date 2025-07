Tutto in un' estate! | la regista Louise Courvoisier ci parla del suo film in questa video intervista

Scopri l’affascinante mondo di "Tutto in un’estate", il film d’esordio francese diretto da Louise Courvoisier, presentato a Cannes e candidato a quattro premi César. In questa intervista esclusiva, la regista ci svela i retroscena della sua opera prima, tra emozioni, ispirazioni e sogni cinematografici. Non perdere l’occasione di entrare nel cuore del film attraverso le parole di chi lo ha creato: un viaggio tra arte e passione che ti lascerà senza fiato.

È nei cinema italiani questa bella opera prima francese che è stato presentata a Cannes ed è stata candidata a quattro premi César. Questa è una intervista video alla regista di Tutto in un'estate!, Louise Courvoisier. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Tutto in un'estate!: la regista Louise Courvoisier ci parla del suo film in questa video intervista

In questa notizia si parla di: tutto - estate - regista - louise

Comuzzo Juve, in estate potrebbe costare ancora meno nonostante il rinnovo! Il clamoroso retroscena che riapre tutto - Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, potrebbe sorprendere il mercato estivo della Juventus con un costo potenzialmente inferiore nonostante il recente rinnovo.

Tutto in un'estate!: la regista Louise Courvoisier ci parla del suo film in questa video intervista - È nei cinema italiani questa bella opera prima francese che è stato presentata a Cannes ed è stata candidata a quattro premi César. Scrive comingsoon.it

Louise Courvoisier, regista di “Tutto in un’estate!”: «Il mio film nella campagna dove sono cresciuta» - Nata in una famiglia che aveva «un piede nell'arte e uno nella terra», l'autrice che si è aggiudicata il César per il miglior esordio, racconta com'è stata la sua infanzia “rustica” in una fattoria de ... Riporta iodonna.it