Roma Ezio Sella | Gasperini adatto al progetto Serve costruire uno zoccolo duro

Ezio Sella, ex allenatore delle giovanili e vice della Roma, analizza l’arrivo di Gasperini a Roma, ritenendolo un’opportunità strategica per costruire uno zoccolo duro solido. Con la sua esperienza e successi all’Atalanta, Gasperini potrebbe essere la chiave per consolidare il progetto sportivo giallorosso, rafforzando il gruppo e puntando a risultati importanti. Una sfida ambiziosa, ma con potenzialità di crescita notevoli...

In un intervento a Tele Radio Stereo 92.7, Ezio Sella, ex allenatore delle giovanili della Roma ed anche vice in Prima Squadra, ha parlato dell’ arrivo di Gasperini e non solo. Queste le sue dichiarazioni: “Gasperini arriva a Roma in un momento giusto anche per quanto riguarda la sua esperienza che ha avuto, quella che ha fatto all’Atalanta dopo nove anni di grandi successi e avventure internazionali. Al di là delle competenze che ha già mostrato in passato, ora abbia l’esperienza anche internazionale a queste competenze”. E ancora: “ Credo che la Roma abbia fatto un’ottima scelta e lui è un uomo adatto per portare avanti un progetto triennale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Ezio Sella: “Gasperini adatto al progetto. Serve costruire uno zoccolo duro”

