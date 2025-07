Morto a soli 19 anni il dolore del sindaco Massari | Ragazzo di rara maturità e intelligenza

Un giovane talento che ci ha insegnato il valore della maturità e dell’intelligenza, Giovanni Iotti, ci lascia troppo presto a soli 19 anni. La sua scomparsa ha scosso profondamente tutta la comunità di Reggio Emilia, incluso il sindaco Marco Massari, che ha voluto ricordarlo con parole piene di affetto e riconoscenza. La perdita di Giovanni ci ricorda quanto sia fragile il dono della vita e quanto siano importanti i momenti di condivisione e memoria.

Reggio Emilia, 2 luglio 2025 – Il cammino di Giovanni nella vita si è fermato troppo presto, dopo un durissimo percorso a ostacoli causato da una malattia che se l'è preso ad appena 19 anni. Anche sindaco Marco Massari, scosso da una perdita così prematura, ha voluto dedicare un sentito post a Giovanni Iotti, nel suo canale social: “Oggi nella parrocchia di Sant'Anselmo la nostra comunità si è stretta con profonda commozione intorno alla famiglia di Giovanni, scomparso prematuramente a soli 19 anni al termine di una dura malattia affrontata con forza, lucidità e fede incrollabile. Giovanni era un ragazzo di rara maturità, intelligente, capace di guardare con profondità alla propria condizione, lasciando a tutti noi un insegnamento prezioso sul senso della vita, della speranza e della condivisione”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morto a soli 19 anni, il dolore del sindaco Massari: “Ragazzo di rara maturità e intelligenza”

